韩国开始利用无人机进行配送

Photo : YONHAP News

韩国国际广播电台报道：虽然现在已经到了只要一个应用程序，美食店的食物就会送到家门口，或者晚上订购的快递第二天早上就能收到的时代，但是也有很难收到外卖或快递的地方。这是个孤岛。为了这些岛屿居民，韩国各地都在推行利用无人机的物流配送事业。据KBS记者报道，在快递箱中装入海岛养殖场刚捕获的鲍鱼生鱼片。用无人机载着送到海洋彼岸。从发送地到陆地距离20公里，需要30多分钟。从陆地送到岛屿的是紫菜包饭等外卖食品和医疗用品。丽水开岛湖岭村里长金永三(音译)说，利用无人机点餐，能送来热乎乎的披萨或炸鸡，这具备很多时间上的好处。国土交通部正在全韩国15个地方推进利用无人机的物流配送，即所谓的无人机实证城市建设事业。以全罗南道丽水市为例，在岛屿和陆地上已确保了四个无人机起降场，还建立了管制和教育的无人机站。虽然现在设备已经具备了，但为了实现商用化，降低配送费是关键。因为岛上居民为了订购食物或快递经常使用无人机配送，费用负担还很大。丽水市 智能情报科长金洪贤说：“丽水有365座岛屿，其中有很多有人居住的岛屿。因此扩大无人机配送范围，使我们能够真正惠及市民是很重要的。”丽水市正在推进与无人机一起连接城市空中交通UAM事业的方案。丽水市计划通过这一措施，在2026丽水世界岛屿博览会期间，为游客提供无人机和UAM体验场。