韩国11月1日至20日的对外出口增长2.2%

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韩国国际广播电台报道：据统计，今年11月1日至20日韩国对外出口比去年同期增长了2.2%。尤其是半导体出口同比增长2.4%，人们对半导体出口将恢复增长势头的期待不断增加。据韩国关税厅21日透露，11月1日至20日，出口额（以通关为准的暂定值）为337.9亿美元，比去年同期增长了2.2%。考虑作业天数的日均出口额也增加了2.2%。这期间的工作天数为15.5天，与去年相同。在单月出口额方面，以去年同月为基准，从去年10月到今年9月连续一年呈减少趋势，上月出口恢复到了增加趋势。从品种来看，半导体出口比一年前增加了2.4%。半导体出口以单月为基准，从去年8月开始到上月为止，连续15个月呈减少趋势。如果本月底半导体出口转为增加趋势，那么，自去年7月以后时隔16个月半导体出口将转为增长势头。韩国政府期待本月底半导体出口转为增加趋势。企划财政部相关人士预测，通常进入下旬，出口会进一步增加。有鉴于此，预计本月韩国半导体出口会达到增长趋势。此外，汽车、石油产品等出口增加，汽车零部件等出口减少。按国家分类，韩国对美国、越南、日本等的出口增加，而对中国、欧盟等出口减少。截至本月20日，韩国的进口额为352.06亿美元，同比下降6.2%。原油、半导体、石油产品等进口增加，而天然气、机械类等进口减少。按国家分类，从沙特阿拉伯、中国台湾等国家和地区的进口增加，从中国、美国、欧盟等地的进口减少。11月1日至20日韩国贸易收支出现14.16亿美元的逆差。与上月同期的37亿4100万美元逆差相比，其规模大幅减少。据统计，今年以来韩国累计贸易逆差为195.27亿美元。