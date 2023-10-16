北韩进行了第三次军事侦查卫星发射

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韩国国际广播电台报道：北韩21日晚进行了之前预告的军事侦察卫星的第三次发射。韩国联合参谋本部透露，北韩向南方向发射了一枚其主张的“军事侦察卫星”。联合参谋本部表示，该发射体于21日晚10时43分许在平安北道东仓里一带发射。通过白翎岛和离於岛西侧公海上空。北韩在发射时，韩方立即进行了追踪监视。目前正在对其具体参数进行综合分析。据悉，韩国军方目前正在确认北韩发射体的分离状态和军事侦察卫星是否进入宇宙轨道等信息。同时，军方还事先将韩美日三国的宙斯盾驱逐舰按照各国指定的海域进行部署，做好了可以共同探测、追踪的应对准备态势。据北韩官方媒体朝鲜中央通信社报道， 北韩国家航空宇宙技术总局于11月21日22时42分28秒在平安北道铁山郡西海卫星发射场将侦察卫星"万里镜-1号"搭载在新型卫星运载火箭"千里马-1型"上成功发射。该媒体报道说，"千里马-1型"火箭正常飞行，在发射705秒后的22时54分13秒将"万里镜-1号"卫星准确地送入轨道。据报道， 北韩国务委员长金正恩现场参观了21日的发射， 并向国家航空宇宙技术总局和相关机构的干部和科学家等致以祝贺。同时，北韩国家航空航天技术总局将向劳动党中央全体会议提交在短时间内追加发射多颗侦察卫星的计划。从中显示北韩即将制定进一步进行卫星发射的计划。