韩国为申办2030釜山世博会做最后冲刺

Photo : KBS News

韩国国际广播电台报道：韩国为申办2030年釜山世博会做最后冲刺。距离投票日仅剩约一周时间，申办世博会的国家展开了激烈竞争。韩国（釜山）的竞争对手是石油王国沙特阿拉伯（利雅得）和文化强国意大利（罗马）。法国巴黎一家著名购物中心的电子屏幕上出现了扇子图案，上面写有“世博会举办地釜山”。一辆出租车上还打出拿着韩国国旗太极旗微笑的一位小朋友的广告。韩国在世界各地积极展开了申办活动，并为争取国际展览局成员国的支持提出了“釜山倡议”项目，以共享从最贫穷国家进入发达国家行列的成长经验。韩国政府为争取发展中国家的选票，将明年的公共援助预算增加了近50%。釜山市世博会申办官员表示，我们通过合作伙伴关系解决问题并提供支援，得到了发展中国家和太平洋岛国的积极回应。与釜山竞争的强硬对手是拥有强大“石油资金”的利雅得。沙特阿拉伯投资大臣哈立德·法利赫表示，利雅得的投资计划包括2030年世博会的预算78亿美元。沙特阿拉伯还同非洲50个国家举行了首脑会谈，并发布承诺投资250亿美元的《利雅得宣言》。但沙特阿拉伯最近被选为2034年世界杯主办国，加上以哈冲突日益升级等动荡的中东局势，这些都是沙特阿拉伯申办世博会的不利因素。意大利罗马虽然文化和历史悠久，但2015年举行了米兰世博会，同时目前也未能获得成员国的积极支持。距离投票日仅剩约一周时间，申办世博会的国家正在全力以赴，做最后冲刺。