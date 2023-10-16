韩国防部：《9.19军事协议》效力22日下午3时起部分停止

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韩国国际广播电台报道：韩国国防部决定22日下午3时起部分停止《9.19军事协议》的效力，并恢复空中监视和侦察活动。国防部国防政策室长许泰根（音）当天在记者会上表示，经由国务会议和对北韩通报等流程，当天下午3时起停止《9.19军事协议》第一条第三项的效力。许泰根表示，军事协议效力停止后，将恢复在军事分界线一带对北韩挑衅迹象的空中监视和侦察活动。当天下午3时在国防部长官的主持下召开全军主要指挥官会议，评估韩军应对态势和协议效力停止后的军事履行计划。北韩21日晚10时43分许在平安北道东仓里一带向南方发射了军事侦察卫星。对此，许泰根表示，其间北韩不仅违反南北间签署的多项协议，并反复故意违反《9.19军事协议》，导致协议有名无实，再次显示出北韩无意遵守南北韩间的协议。许泰根强调，国防部已警告北韩，若其执意发射军事侦察卫星，军方为维护国民的生命与安全将采取必要的措施。许泰根说，政府和国防部的措施是为了维护国民的生命与安全、免受北韩核导威胁和各种挑衅的必要措施，这也是对北韩挑衅的回应、至少的防卫措施，导致这种事态的责任完全在于北韩政权。许泰根表示，若北韩再次挑衅，韩军将基于牢固的韩美联合防御态势，立即和强烈地应对北韩的任何挑衅。