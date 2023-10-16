韩国和英国签署《唐宁街协议》

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韩国国际广播电台报道：正在对英国进行国事访问的韩国总统尹锡悦和英国首相苏纳克当地时间22日举行首脑会谈，对北韩发射军事侦察卫星的行径予以了谴责。据韩国总统室透露，两国首脑当天在唐宁街首相官邸府举行的首脑会谈上一致认为，北韩发射所谓的侦察卫星明显违反了联合国安理会决议，是对国际社会的公然挑衅。两国首脑决定与国际社会一起对北韩进行谴责并共同应对。据悉，本次韩英首脑会谈通过了明确表明韩英关系晋升和加强合作的《唐宁街协议》。《唐宁街协议》由包含两国关系发展的基本原则和方向、对北韩问题等主要国际和地区局势的立场、各领域合作原则等13项内容，安保和经济、可持续未来发展领域的45个履行课题组成。韩国和英国在迎来双边建交140周年之际宣布晋升两国关系的"全球战略伙伴关系"，确认了民主主义和法治、自由、人权、经济安保、开放公正贸易、应对气候变化等方面的共同意志。另外，双方还就韩半岛、乌克兰、印度和太平洋以及中东等主要地区局势阐明了共同立场，并就相关合作事宜达成了协议。两国在《唐宁街协议》中谴责北韩非法开发核武器和导弹，敦促北韩必须以"完全、可验证、不可逆转的方式"放弃所有核武器、以及其他大规模杀伤性武器、弹道导弹项目和现存的核项目。该协议表示，英国支持韩国力促实现无核、和平与繁荣的韩半岛的目标。两国强烈敦促北韩立即停止非法的、加剧不稳定性的行为、回到面向和平的、有意义的对话和努力的道路上。协议指出，反对北韩和俄罗斯之间所有形式的武器转移及相关军事合作，敦促北俄双方遵守相关决议。为了说服北韩尊重和遵守人权，两国承诺将加强合作。支持自由、和平、统一的韩半岛。在安保领域，韩国和英国决定，新设外交和国防部长级2+2会议，就增进两国军队相互运用的联合训练、履行对北韩制裁的韩英共同巡查、通过签订"战略网络伙伴关系"，加强对网络威胁的应对力量、并就签订国防产业共同出口谅解备忘录(MOU)等达成了协议。在经济领域，包括开始韩英自贸协定的改善协商、构筑两国经济金融对话机制、通过两国供应链对话，促进尖端产业材料、零部件、装备、核心矿物等供应链的恢复、构建政府间投资合作渠道等。与此同时，还明示了以签订"半导体合作框架"为基础，加强半导体供应链的合作、半导体和人工智能、网络安全的合作、签署航宇合作谅解备忘录，并促进数码、生物领域等研究开发合作等。另外，在能源领域，两国以签订核电站合作谅解备忘录(MOU)为基础，决定在核燃料、核非扩散、大型和小型模核反应堆开发等广泛领域扩大合作，还包括对实现碳中立的"无碳能源(CFE)构想"予以支持、签订清洁能源伙伴关系和海上风力谅解备忘录等内容。韩英两国还就活跃影视、音乐、游戏等文化领域的交流，扩大青年交流，搞活两国人际交流达成了协议。据悉，尹锡悦总统前往英国前首相丘吉尔战时内阁所在的战争博物馆，再次强调安保的重要性。为了争办釜山世博会，尹锡悦将前往法国巴黎。