北韩声称“立即恢复所有军事措施”

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韩国国际广播电台报道：韩国军方当局就《9.19南北军事协议》部分效力停止一事表示，北韩已声称不会受该协议的约束，立即恢复与此相关停止的所有军事措施。据KBS记者报道，韩国军方停止部分《9.19南北军事协议》效力、恢复空中监视、侦察活动后，北韩表示不会受该协议的约束。北韩23日通过官方媒体朝鲜中央通信社表示，发射侦察卫星是捍卫自卫权的正当性的主权行使。并表示，将立即恢复根据《9.19南北军事协议》而中止的所有军事措施，在军事分界线地区部署更强大的武力和新型军事装备。北韩指出，不会承认对外公开承诺的与大韩民国达成的任何协议。如果南北之间发生冲突，责任完全在于韩国方面。在此之前，北韩在22日晚还进行了武力挑衅。韩国联合参谋本部表示，22日晚11时5分许，北韩在平安南道顺安一带向东海发射了弹道导弹。联合参谋本部推测此次北韩弹道导弹发射失败，韩美情报部门正对此次弹道导弹发射进行追加分析。在此之前，韩国国防部决定，从22日下午3点开始停止包括南北军事分界线附近禁飞区域相关内容的《9.19南北军事协议》第一条第三项的效力。因此，韩军在军事分界线一带恢复了对具有北韩挑衅征兆的空中监视和侦察活动。国防部一位有关人士表示，这是为了从北韩的核导弹威胁和各种挑衅中保护韩国国民生命安全的必要措施，也是最低限度的防御性措施。联合参谋本部表示，对21日晚北韩发射的军事侦察卫星的飞行航迹信息进行分析结果显示，卫星体已进入轨道。但是卫星是否正常启动，还需要相关部门和韩美联合进行追加分析。