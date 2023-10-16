国际原子能机构：北韩宁边核设施轻水反应堆存在试运转迹象

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韩国国际广播电台报道：北韩核开发的核心设施宁边核设施的实验用轻水反应堆被发现存在试运转迹象。这意味着北韩持续进行核开发活动。国际原子能机构表示，这一行为违反联合国安理会决议，对此深感遗憾。国际原子能机构表示，北韩平安北道宁边核设施的实验清水反应堆被发现存在试运转迹象。该机构总干事格罗西当地时间22日在奥地利维也纳召开的定期理事会会议上表示，自上月中旬以来，宁边核设施的实验用轻水反应堆出现了明显的冷却水外流现象。格罗西指出，这意味着实验用轻水反应堆进行了试运转。宁边核设施的实验用轻水反应堆疑为北韩用于扩大生产核弹头的核材料产量的设施。此前一直有预测认为，该反应堆很快就将正式投入运转，此次国际原子能机构的发布相当于证实了这一看法。格罗西还表示，宁边核设施被探测到存在全面运转的迹象。在过去两个月间，该设施的5兆瓦核反应堆停运了三、四周，但目前存在运转迹象；且离心浓缩设施及其附属设施持续运转。另外，格罗西指出，咸镜北道吉州郡丰溪里核试验场的坑道附近也存在活动迹象，由此可以推断，对新一轮核试验的支持工作已准备就绪。格罗西说，北韩持续进行核项目明确违反联合国安理会决议，对此感到遗憾，敦促北韩立刻配合执行《不扩散核武器条约》安全措施协定。