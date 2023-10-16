韩情报机构：北韩侦察卫星成功入轨 得到俄罗斯帮助

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韩国国际广播电台报道：北韩本月21日晚发射的侦察卫星成功进入轨道。据国会情报委员会国民力量党所属干事、国会议员刘相凡和共同民主党所属干事、国会议员尹建永介绍，国家情报院23日在情报委员会全体会议上对北韩侦察卫星等问题进行了报告。国情院表示，北韩侦察卫星的第三次发射取得成功，据目前掌握的情况，卫星成功入轨；我们认为，北韩卫星的成功发射得到了俄罗斯的帮助。国情院还表示，北俄会谈期间，普京曾公开表示将为北韩的运载火箭提供帮助；会谈后北韩向俄罗斯发送了设计图和第一、二次发射的相关数据，俄罗斯将分析结果提供给了北韩。国情院指出，对第二次发射失败后打捞起的残骸进行分析的结果显示，当时搭载的卫星并非具有侦察卫星价值的亚米级（Submeter）卫星。人造卫星的升级速度通常需要3年，因此在北韩公开据称拍摄到关岛的图像前，无法判断新人造卫星的真实能力。国情院还就北韩的固体燃料发射技术表示，在洲际弹道导弹方面，北韩处于开发初期阶段。国情院表示，目前尚未发现北韩进行第七次核试验的迹象，不过可以认为，核试验取决于北韩最高领导人的决心。2023年进行核试验的可能性不大，但2024年随时都有可能按照金正恩的决定进行核试验。另外，北韩年内不太可能再次发射侦察卫星，但不排除明年发射的可能性。