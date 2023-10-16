G7外长和北约谴责北韩发射卫星

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韩国国际广播电台报道：包括美国在内的主要七国外长和北约纷纷发表声明，谴责北韩发射侦察卫星。美国政府表示，正和盟友对北韩此次发射的成功与否进行评估；中国和俄罗斯也各自发表了立场。美国、加拿大、英国、法国、德国、意大利、日本七国（G7）外长在声明中表示，对北韩提出最强烈的谴责。声明强调，即使发射体是军用侦察卫星，但若使用到弹道导弹技术，仍违反联合国安理会决议。声明要求北韩放弃核武、核项目、大规模杀伤性武器和弹道导弹项目，并对俄罗斯与北韩间违反联合国安理会决议的军火转让行为提出谴责。北约秘书长斯托尔滕贝格也指出，北韩发射卫星加剧了紧张局势，对地区乃至国际安全构成严重威胁。另外，美国政府表示，正和盟友、友好国家对北韩发射是否成功、发射体是否为侦察卫星进行评估。美国政府还强调，所有的国家应共同谴责北韩。国务院发言人米勒当地时间21日表示，我们将继续与国际社会合作，继续向北韩发出强烈信号，表明这种行为只会加深自身孤立。中国则表示，各国应保持冷静和克制。中国外交部发言人毛宁22日表示，希望有关各方保持冷静克制，坚持政治解决大方向，开展有意义对话，均衡解决各自合理关切。俄罗斯则表示，北韩提前预告了卫星发射，俄罗斯提供援助的说法毫无根据。俄罗斯外交部发言人扎哈罗娃说，没有证据支持西方所谓的俄罗斯与北韩非法展开军事技术合作的说法。扎哈罗娃还警告，若韩国进行报复，情况只会进一步恶化。