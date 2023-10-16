北韩宣布撕毁《9·19军事协议》 发射弹道导弹

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韩国国际广播电台报道：韩国军方部分终止《9.19军事协议》效力，对此，北韩也宣称将不受《协议》约束，实际上撕毁《协议》。与此同时，北韩22日晚发射弹道导弹，持续进行挑衅。韩军部分终止《9.19军事协议》的效力，重启空中监视和侦察活动。对此，北韩也表示将不受《协议》约束。北韩23日发表了国防省声明，实际上公开撕毁《协议》。北韩还表示，将立刻恢复按照《协议》暂停的所有军事措施。朝鲜中央电视台报道称，将在军事分界线地区部署更强大的武力和新型军事设备。北韩声称，侦察卫星发射属于自卫权，是正当行使主权的行为。北韩还谴责，若南北间发生军事冲突，责任全在大韩民国。另外，继21日之后，北韩22日晚再次进行武力挑衅。联合参谋本部表示，当晚11时5分许，北韩从平安南道顺安向东海发射弹道导弹。联参认为此次发射以失败告终；韩美情报部门正对导弹射程、种类、发射用意进行进一步分析。韩国统一部对北韩实际上撕毁《9.19军事协议》提出强烈谴责，指出北韩的说法纯属强词夺理，正威胁着韩国。韩国统一部强调，之所以部分终止《协议》效力，是因为北韩经常性违反协议、持续进行威胁和挑衅在先，此举是最低程度上的防御措施。国防部表示，若北韩实施挑衅，将基于韩美联合防御态势惩罚到底。