韩家庭实际收入时隔5个季度恢复增长 低收入群体反下滑

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韩国国际广播电台报道：韩国家庭实际收入时隔5个季度转为增长，不过收入排名后20%家庭的收入反较去年减少，这意味着低收入群体的困难加重。今年三季度韩国家庭月均收入为503.3万韩元，按名义收入标准较去年同期增长3.4%，计入物价影响的实际收入增长0.2%。这是家庭实际收入自2022年二季度以来，时隔5个季度恢复增长。不过收入排名后20%家庭的收入反而较去年有所减少。其中劳动收入减少超过9%，营业收入减少超过12%。三季度家庭月均消费支出为280.8万韩元，同比增长3.9%。计入物价影响的实际消费支出增长为0.8%。其中娱乐文化支出增长超过16%，这主要受到了近期海外旅游骤增的影响。其他支出项目中，利息费用增长24.2%，以三季度为准，是2018年5月以来的最大涨幅。这主要受到了家庭贷款增长和高利率的影响。收入排名后20%家庭的支出减少1.5%，是唯一出现减少的收入群体。显示贫富差距情况的均等可支配收入五分位倍率（收入排名前20%家庭的平均收入除以排名后20%家庭的平均收入得出）为5.55，较去年同期有小幅改善。不过分析指出，这并非因为低收入群体的收入增加，而是社保、纳税等非消费支出有所减少所致。