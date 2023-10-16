尹锡悦总统赴巴黎为釜山申办世博会造势

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韩国国际广播电台报道：韩国总统尹锡悦赴法国巴黎并与各国代表团会晤。尹锡悦表示，大韩民国将通过举办2030年釜山世界博览会，为承担国际社会责任作出应有的贡献。据报道，尹锡悦总统当地时间23日结束对英国的国事访问后前往法国巴黎，与国际展览局(BIE)各成员国代表共进晚餐，并作出了上述发言。尹锡悦说，韩国专注于教育、扶持科学技术、推动文化绽放，谱写了发展历史。这些经验也能够在其他国家得以实现。韩国将通过釜山世博会，与世界共享韩国的成长经验。尹锡悦还表示，韩国希望通过'釜山倡议'与国际社会共享开发经验，带头解决气候危机、应对全球南方国家问题等人类面临的挑战。另外，2030釜山博览会将提供旨在分享的“连带平台”，成为所有参展国家展示独特文化和传统的“文化博览会”，韩国将为国际展览局(BIE)代表提供历来最大规模的支援，期待在2030釜山世博会再相会。尹锡悦说，韩国在国际社会的帮助下实现了"汉江奇迹"，如今国际社会正在关注韩国的经济发展、政治成就和文化活力。韩国正在与其他国家共享文化产业发展政策，积极支援各国的申遗活动。总统室表示，尹锡悦总统在结束上述活动时用英语向与会者表示，感谢各位今天莅临“韩国之夜”和“釜山之夜”活动。据总统室透露，三星电子会长李在镕、现代汽车集团会长郑义宣、LG会长具光谟、乐天集团会长辛东彬等韩国各大企业集团代表，韩国政府官员及各国代表团一起出席了当天的晚宴，呼吁各国支持釜山申办世界博览会。