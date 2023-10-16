韩外交部就终止《9·19南北军事协议》效力向各国作说明

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韩国国际广播电台报道：韩国政府日前透露，韩国政府通过外交渠道向有关国家充分说明了为应对北韩第三次发射军事侦察卫星而终止《9·19南北军事协议》部分条款效力的背景。外交部一位有关人士23日对记者表示，22日召开的临时国务会议上议决终止《9·19南北军事协议》效力。当被问及在前一天临时国务会议上就终止《9.19南北军事协议》部分效力进行表决前，是否向美国、日本、中国、俄罗斯进行了说明，这位人士表示，无法公开有关日程等详细内容，但政府通过外交渠道说明了韩方立场和背景，并进行了协商。韩国外交部另一位有关人士也在22日透露，政府上述决定是维护国民生命及国家安全所需的最起码的防御性措施。韩国政府于本月9日、13日通过韩美外长会谈和韩美安保会议（SCM）就《9.19南北军事协议》问题与美国交换了意见。有观察认为，在此过程中，韩国有可能转达了若北韩发射军事侦察卫星就将终止协议部分条款效力的立场，同时也向中国、俄罗斯等国进行了相关说明。韩国外交部有关人士表示，俄罗斯也是韩半岛和平稳定的重要合作对象。俄罗斯外交部发言人扎哈罗娃指出，韩国政府决定终止南北军事协议，作为所谓的报复措施，俄罗斯对韩国的这一举措感到遗憾。另外，韩国政府负责北韩核问题的首席代表、外交部韩半岛和平交涉本部长金健最近先后邀请50多名各国驻韩外交官举行商讨近期韩半岛局势的圆桌会议，并说明了《9.19南北军事协议》效力部分终止的背景。据外交部透露，金健本部长强调说，北韩事实上已经使南北韩之间的军事协议有名无实，在这种情况下，韩国只能采取维护国家安全、保护国民安全所需的最低限度措施。据悉，另行设有驻北韩使馆国家的驻韩使馆、驻韩使馆兼任驻北韩工作国家的驻韩使馆及其他国家驻韩使馆相关人士22、23日出席了此次圆桌会议。