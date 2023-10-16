韩外交部：已向有关国家说明终止《南北军事协议》部分条款效力的背景

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韩国国际广播电台报道：韩国政府为应对北韩第三次发射军事侦察卫星终止了《9.19南北军事协议》部分条款的效力。对此，政府已通过外交渠道向有关国家说明了采取该项措施的背景。外交部一位官员23日接受记者采访时，在被问及前一天在临时国务会议中敲定终止《9.19南北军事协议》部分条款效力之前，是否向美国、日本、中国、俄罗斯说明时表示，具体的沟通时间等细节无法公布，不过已通过外交渠道说明了我方的立场和背景，并就此进行了沟通。另一位外交部官员前一天强调，为维护国民的生命和国家安全，我们采取了必要的、最起码的防卫措施，已向有关国家明确地加以说明。韩国政府通过9日举行的韩美外长会谈、13日举行的韩美安保会议等就《9.19军事协议》问题与美方交换了意见。有观察认为，通过会谈，韩国已向美国转达了若北韩发射军事侦察卫星，有必要终止军事协议部分条款效力的立场。据悉，韩国也向中国和俄罗斯进行了说明。外交部官员表示，俄罗斯也是维护韩半岛和平的重要合作伙伴，属于我方协调沟通的对象。俄罗斯外交部发言人扎哈罗娃表示，韩国政府采取报复措施，作出终止南北军事协议的决定，令人感到遗憾。中国则表明了原则性立场，外交部发言人毛宁表示，希望朝鲜半岛问题有关各方保持冷静克制，开展有意义的对话。