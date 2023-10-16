韩国务总理韩德洙抵达巴黎 为釜山申博做最后冲刺

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韩国国际广播电台报道：2030年世博会举办地投票在即，韩国总统尹锡悦在欧洲巡访期间赴法国巴黎积极展开游说活动。与此同时，韩国国务总理韩德洙也亲赴现场主持最后的竞选活动。另据报道，日本政府决定支持釜山举办世界博览会，釜山能否在竞选活动最后阶段“逆袭”成功，备受关注。据KBS记者报道，尹锡悦总统对欧洲进行巡访期间在法国巴黎停留了3天2夜，共举办了三次相关活动，国际展览局(BIE)的182个成员国中有一半以上参加了活动。尹锡悦与各国代表一一接触，力陈釜山承办世博会的必要性。总统室国家安保室第一次长金泰孝说，总统在投票仅剩几天之际亲赴法国，将为政府官员的申办活动提供动力，对迄今为止的活动具有总结性意义。距离投票还剩一天，韩国国务总理韩德洙抵达法国巴黎，带头开展最后的冲刺工作，集中全力说服尚未决定支持城市和摇摆不定的成员国。韩德洙总理表示，“将秉持坚定不移的决心、竭尽全力，确保能带来好消息”。有不少观察认为，迄今为止沙特阿拉伯利雅得占据上风。 不过韩国政府认为，利雅得在第一轮投票中很难获得三分之二以上成员国的选票。也就是说，只要韩国进入最后一轮投票、吸收罗马的选票，就有机会获胜。尽管韩国较晚才展开申办活动，但在过去一年半的时间里与100多个国家举行了首脑会谈，或有望“后来居上”。在这种情况下，各国政府支持釜山的消息也接连不断。日本《读卖新闻》报道说，继非洲肯尼亚之后，日本政府确定了支持釜山的方针。这意味着日本虽然考虑了与中东的关系，但将改善韩日关系和今后合作置于更优先的位置。