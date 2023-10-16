韩青年人口20 年间减少逾200万

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韩国国际广播电台报道：受低生育率的影响，近20年间韩国青年人口减少逾200万。青年人的生活也发生了诸多变化，包括一人家庭的增多、未婚比例持续上升等。据KBS记者报道，根据统计厅的人口住宅调查数据对青年人口变化的分析显示，19到34周岁青年人口在2000年为1288万，2020年为1021万人，减少约260万。由此，青年人群在总人口中所占比例也从2000年的28%下滑到2020年的20%，减幅为8%左右。调查资料显示，在青年人群中，独自生活的一人家庭大幅增加，从2000年的78万增加到2020年的193万，相当于每5名青年中就有1名是独居。对于独居的原因，55.7%的应答者表示是因为“工作”，占比最高；不过表示为追求"属于自己的独立生活"的占比也达到23.6%。在此次调查中，青年未婚比例上升的趋势也再次得到确认。2000年，青年中未婚者占比为54%，此后逐年上升，到2020年，82%的青年处于未婚状态。从具体数字来看，青年人群中有783万为未婚人口。尤其值得注意的是，青年的平均结婚年龄逐渐推迟，男性为33.2岁、女性为30.8岁。另外，30至34岁青年的未婚比例较20年前上升了约三倍。青年人群中，大学毕业生占比为53%，女性略高于男性。据分析，韩国每3名青年中就有2名自己赚取生活费，每3名中有1名获得父母的帮助。以2020年为准，每5名青年中就有1名离开出生地区、迁居到其他地区。在首都圈，迁居至中部地区的情况最多；在其他地区，迁居至首都圈的情况最多，再次证实了首都圈人口集中的现象。