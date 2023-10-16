北韩声称其侦察卫星拍摄到停靠釜山的美航母

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韩国国际广播电台报道：北韩日前主张其军事侦察卫星"万里镜一号"不仅拍摄了首尔、平泽、乌山、釜山等韩半岛地区，还拍摄了位于关岛和夏威夷的美军基地。北韩官方媒体朝鲜中央通信社报道称，北韩国务委员长金正恩25日上午到访国家航空宇宙技术总局平壤综合指挥所，观看了北韩侦察卫星于上午9时59分40秒到10时2分10秒之间拍摄的韩国镇海、釜山、蔚山、浦项、大邱、江陵等重要目标地区的照片。另外，侦察卫星上午10时1分10秒拍摄的照片还捕捉到了停泊在釜山南区龙湖洞军港的美国海军核动力航空母舰"卡尔·文森"号。朝中社还报道称，金正恩确认了北韩侦察卫星于平壤时间25日凌晨5时13分22秒经过美国夏威夷上空时所拍摄的珍珠港海军基地、夏威夷希卡姆空军基地等照片。据朝中社报道，25日凌晨，金正恩委员长24日到访平壤综合管制所，检查了侦察卫星的运行准备状态，并观看了卫星所拍摄的航空宇宙照片。有分析认为，由于北韩尚未公开拍摄的照片，目前还很难断言卫星是否真的进行了拍摄。即使侦察卫星正常运行，照片分辨率也很低，不具备军事效用性。但也有意见认为，北韩通过侦察卫星可充分观察军事设施、航空母舰等规模较大的目标，因此不能低估。