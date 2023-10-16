2030年世博会举办地投票28日晚进行 结果或于凌晨揭晓

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韩国国际广播电台报道：2030年世博会举办地投票将于28日进行。韩国釜山、沙特阿拉伯利雅得、意大利罗马展开竞争。韩国时间28日晚，参选城市将发表最终竞选演说，随后进行不记名电子投票。国际展览局大会即将在法国巴黎召开。随着2030年世博会举办地投票工作的临近，当地充满了紧张气氛。韩国在驻法国韩国文化院、塞纳河周边等主要场地展开了最后的冲刺宣传。竞争国家沙特阿拉伯、意大利也结束了各项游说活动，静候最终竞选演说。国际展览局大会将于当地时间28日下午1时30分、韩国时间晚9时30分举行，会议将决定2030年世博会花落谁家。最终竞选演说将按照釜山、利雅得、罗马的顺序进行，每座城市的演说时间为20分钟。随后将进入20分钟的休息时间，届时会场将清空。当地时间下午3时许、韩国时间晚11时许，182个成员国的投票团将进入会场、开始投票。投票以不记名电子方式进行。在第一轮投票中获得三分之二以上选票的城市将成为2030年世博会举办地；若未出现获得三分之二以上选票的城市，得票数排在前两名的城市将进入第二轮投票。若无意外，最终结果将于韩国时间12时左右揭晓。一直以来在釜山为申博造势的市民团体和釜山市有关人士结束所有宣传活动，在巴黎世博会宣传区静待投票结果。