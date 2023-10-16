尹锡悦：民官团队正为釜山申博努力拼搏

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韩国国际广播电台报道：2030年世博会举办地将于29日凌晨揭晓。尹锡悦总统表示，团结一致的韩国队这一刻仍在努力争取，将拼搏至结束哨声响起的那一刻。第50次国务会议28日上午在龙山总统室召开。尹锡悦在会上表示，在海外出访期间，只要一有空就与各国首脑通电话，呼吁他们支持釜山举办2030年世博会。尹锡悦指出，过去一年半的时间里，民间和官方结合为一个团队，朝着釜山世博会这个目标奔跑。在这个过程中，大韩民国在国际社会上交到了更多的朋友，全世界目睹大韩民国的民官团队体系之后，都对大韩民国的活力和潜力印象深刻。尹锡悦表示，为实现大韩民国的均衡发展和飞跃式发展，我们持续地大力推动釜山申博。可以说，正是在这一过程中，韩国政府所提出的全球中枢外交政策基调得到了切实履行。此外，尹锡悦呼吁国会处理《劳动标准法》修正案。修正案的主要内容是对经常性拖欠工资的雇主给予不利。尹锡悦指出，仅今年就出现了超过22万名欠薪受害者，损失额超过1.4万亿韩元。《劳动标准法》修正案限制经常性欠薪雇主参加政府的各项补贴项目，并对此类雇主的公共竞标参与、金融交易给予不利，希望国会尽快予以处理。尹锡悦还要求就近期发生的公共服务网络故障制定根本性解决措施。尹锡悦指出，在线便民服务发生故障，导致许多国民遭遇了不便。虽然政府迅速应对、修复了网络，但这类问题并非首次发生。政府应缜密分析这是经常性更换管理公司等不良惯例导致的问题，还是系统管理上的问题。