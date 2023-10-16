北韩废除共同警备区非武装化规定 板门店警备员重新持枪

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韩国国际广播电台报道：经确认，板门店共同警备区（JSA）的北韩军人重新佩戴枪支。北韩宣布全面废除《9·19南北军事协议》后，着手修复此前按照《协议》规定拆除的警备哨所，此次又废除了《协议》的共同警备区非武装化规定。据多名韩美军方消息人士透露，从上周后半周起，共同警备区的北韩警备员开始佩戴枪支工作。韩方警备员仍保持着无武装状态。管辖共同警备区的联合国军司令部正密切关注北韩军的动向，并研究应对措施。若北韩军持续维持武装状态，韩方也有可能重新武装。北韩发射军事侦察卫星后，韩国政府于22日宣布终止《9·19军事协议》中“设定禁飞区”条款（第1条第3项）的效力。第二天，北韩宣布全面废除《协议》。24日起，北韩向11个此前按《协议》规定拆除、毁坏的哨所投入兵力，重新设置监视点、构建阵地，并运入了无后坐力炮等重型武器。北韩军位于西海北方界线地区的坑道型海岸炮炮门开启的数量也出现了骤增。据军方消息，平时只有1-2门海岸炮炮门打开，最近上升到10余门。根据《9·19军事协议》，西海北方界线附近海岸炮炮门应关闭。国防部发言人全夏圭（音）当天在例行记者会上表示，韩军正密切关注北韩动向，将逐步采取相应措施。联参公报室长李成俊（音）也表示，韩美情报部门正关注北韩的活动，并研究相应措施。