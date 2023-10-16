安理会讨论北韩射星问题 未能取得具体成果

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韩国国际广播电台报道：联合国安理会当地时间27日召开会议讨论北韩发射军事侦察卫星问题，但未能取得发表谴责声明、通过决议案等具体成果。联合国安理会当天上午在位于美国纽约的联合国本部召开以北韩核不扩散问题为主题的会议，就本月21日北韩发射军事侦察卫星事宜进行了正式讨论。联合国认为，北韩发射侦察卫星不仅违反了安理会决议，还有可能为国际航空和海上交通带来重大危险。不过常任理事国中国、俄罗斯与美国等西方国家对峙，导致会议未能取得发表安理会层面的谴责声明、通过决议案等具体成果。联合国政治和建设和平事务部（DPPA）负责中东、亚洲和太平洋事务的助理秘书长哈立德·希亚里（Khaled Khiari）指出，安理会决议禁止北韩进行使用弹道导弹技术的任何发射行为，联合国秘书长也对北韩21日发射侦察卫星予以了强烈谴责。希亚里还指出，北韩虽然事先通知了日本海上保安厅，但并未通知国际海事组织、国际民航组织和国际电信联盟。美国常驻联合国代表琳达·托马斯-格林菲尔德在会议上指出，安理会被赋予了维持国际和平安全的任务，北韩正在削弱安理会的这一威信。韩国常驻联合国代表黄浚局当天以当事国身份出席会议，他表示，北韩的挑衅行为不再是地区性问题，而是全球性问题，例如北韩正向俄罗斯供应用于乌克兰战争的弹药。北韩常驻联合国代表金星则反驳称，目前地球轨道中共有超过5000颗人造卫星，为何仅针对北韩的人造卫星发难。他表示，北韩只是正当行使了主权。