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韩国国际广播电台报道：韩国釜山在申办2030世界博览会的竞选中失利，沙特阿拉伯利雅得最终当选举办城市。当地时间28日在法国巴黎召开的国际展览局第173次全体大会投票选举沙特阿拉伯首都利雅得为2030年世界博览会主办城市。据悉，当天的投票以匿名的方式进行。沙特阿拉伯的利雅得在国际展览局165个成员国参加的第一轮投票中获得了三分之二以上的119票，成功当选2030世博会举办地。韩国釜山获得29票，意大利罗马获得17票。利雅得世界博览会定于2030年10月1日至2031年3月31日举行。此前，在2030世博会的竞选期间，包括韩国国务总理韩德洙在内的政经界人士组成釜山申博代表团，在巴黎全力开展了申博活动。据报道，韩国国务总理韩德洙当地时间28日下午在法国巴黎进行的国际展览局全体大会结束后举行记者招待会，就韩国釜山申办2030世界博览会失利一事表示，未能响应国民的热烈期待而感到愧疚并负有沉重的责任。韩德洙表示，再次感谢一直以来为争办2030釜山世博会而竭尽全力予以热烈声援的韩国多家企业、政府、釜山市民、以及众人与国会的一致支持。我们虚心接受此次的竞选结果，并继续发展我们在182个国家所获得的新外交资产。