尹锡悦总统：必须持续向北韩发出不能容忍其核导开发的团结信息

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韩国国际广播电台报道：韩国总统尹锡悦日前会见北韩人权领域的研究人员时强调，国际社会应该持续发出不能容忍北韩开发核导弹的团结信息。韩国总统室28日通过报道资料表示，尹锡悦总统当天接见了“北韩人权贤人集团”代表，就北韩的人权状况及其改善的国际合作方案、韩半岛情况等相互交换了意见。韩国总统室表示，“北韩人权贤人集团”是为了加强解决北韩人权问题的国际合作、提出相关政策而于2016年设立的协议体。该组织由前北韩人权国际合作大使李正勋、前联合国北韩人权调查委员会(COI)的委员长迈克尔·柯比、前委员达鲁斯曼和索尼娅·维塞科、国际刑事法院前院长宋相现等人士组成。尹锡悦总统表示，欢迎“北韩人权贤人集团”代表访问韩国。并指出，2014年联合国人权理事会下属的“北韩人权状况调查委员会”发行北韩人权报告后，北韩人权状况并没有获得改善。总统室表示，尹锡悦总统还指责北韩发射"军事侦察卫星"，并表示，国际社会应该继续发出不能容忍北韩非法开发核、导弹和蹂躏人权的团结信息。与此同时，滞留在海外的脱北者违反本人意愿而被强制遣返是严重的人权蹂躏行为，有关国家必须遵守旨在禁止强制遣返的《难民地位公约》和《禁止酷刑公约》。总统室表示，“北韩人权贤人集团”的与会代表要求韩国政府广为公开北韩践踏人权的真相，并在追究侵犯人权的加害者责任方面发挥作用。