韩国釜山申博失败 但取得外交力量增长

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韩国国际广播电台报道：虽然釜山申博失败，但在申办过程中，韩国总统尹锡悦呼吁100多个国家的领导人给予支持，国务总理韩德洙等高级官员也在世界各地为釜山申博造势，分析认为，政府作出的努力将成为今后韩国外交的贵重资产。韩国去年夏天才开始正式开展2030年釜山世博会申办活动，较沙特阿拉伯晚了1年，该国在此之前就已争取到不少国家的支持。为了申博成功，政府成立了“民官联合委员会”，将此前政府和民间企业各自进行的申办活动予以合并，以单一团队的形式正式展开了拉票活动。尹锡悦通过首脑外交活动助力釜山申博，并在今年6月举行的国际展览局大会上发表讲话。尹锡悦说，韩国为了举行第一流的世博会进行了完美的投资，将举行韩国历史上最完美的世博会。韩国还积极借多方外交舞台之机展开宣传活动。今年9月举行联合国大会时期，尹锡悦在6天期间会晤了40多位领导人，积极呼吁他们的支持。尹锡悦还派出了国务总理韩德洙等高级官员至世界各地展开了拉票活动。尹锡悦表示，自己与150多个国家的领导人举行了双边会谈，呼吁他们给予支持，可以说与国际展览局所有的成员国进行了接触。分析认为，韩国通过釜山世博会申办活动增进了与各国领导人的友谊，加强了国家间的合作关系，为韩国成为全球中枢国家谱写了新篇章，这是韩国此次申博的最大成果。政府决定遵守向国际社会作出的承诺，作为宝贵的外交资产。