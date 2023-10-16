北韩称不会在放弃自主权的前提下与美国对话

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韩国国际广播电台报道：北韩劳动党副部长金与正表示，主权国家的自主权在任何情况下都不能成为磋商议题，不会与美国对话。金与正30日在朝中社发表谈话，作出了上述言论。她表示，“美国要求确定朝美（北美）对话的重启时间和议题，对此再次阐明我方立场”。这是金与正自今年7月17日以来，时隔约4个月再次发表谈话。金与正称，“美国及其部分追随势力粗暴地践踏了主权国家的自主权，无耻地适用了极度双重的标准”，“我方对此予以坚决谴责和抵制”。金与正还谴责称，美国常驻联合国代表格林菲尔德将北韩的太空开发权称为“非法”，这一说法不仅缺乏明确依据，还将美国描述为了当前状况的牺牲品。金与正指责称，美国声称追求有意义的对话、和平解决，但“首先必须解释，不时在南朝鲜港口出没的战略目标来自何处、又是为何?”金与正强调，“我方对美的立场始终一贯，若美国偏好的‘基于力量的和平’就是指表面大谈对话、背后挥舞军事力量，那么即使展开对话，也应准备好对决，且对决应准备得更加彻底。”安理会本月27日召开会议讨论了北韩侦察卫星发射问题，但由于常任理事国中国、俄罗斯的反对，未能取得发表谴责声明、通过决议案等具体成果。另外，北韩就韩国政府终止《9·19军事协议》部分条款效力事宜谴责称，“笨拙地研究出终止效力的措施，亲手拔掉了最后的安全扣。”朝中社30日的评论文章称，“傀儡匪帮的轻举妄动之中隐藏着见不得人的意图”，“（韩国）美其名曰应对北韩核导能力升级，拉拢美国核航空母舰‘卡尔•文森’号，26日与美、日举行联合海上演习，同时又进行了反渗透综合演习以及与美空军展开的‘双鹰’演习。”文章还称，“每当陷入执政危机，就大呼安保动荡、安全威胁，煽动反共和国的对决，从中挣扎着寻找出路，这是傀儡保守派的老一套。”