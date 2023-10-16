尹锡悦11日起将对荷兰进行国事访问

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韩国国际广播电台报道：韩国总统尹锡悦将于11日起对荷兰进行为期四天的国事访问。据韩国总统室1日介绍，尹锡悦总统和金建熙女士应荷兰国王威廉·亚历山大邀请，将于本月11日至14日对荷兰进行国事访问。这是1961年两国建交后的首次国事访问。总统室表示，荷兰在6.25战争时向韩国派遣了5000多名官兵，是韩国的传统友邦国家，也是共享自由、人权、法治等普遍价值的价值外交伙伴。尹锡悦与金建熙将在正式行程开始前一天的11日抵达荷兰阿姆斯特丹，与当地韩侨举行晚餐座谈会。正式开始访荷行程的12日上午，尹锡悦夫妇将参加威廉-亚历山大国王和马克西玛王妃举办的欢迎仪式，之后两人将向战争纪念碑献花，并与国王夫妇共进午餐。当天下午，尹锡悦将与威廉-亚历山大访问世界顶级的荷兰半导体设备制造商阿斯麦(ASML)总部，和该公司的首席执行官彼得·温宁克参观主要设施，并讨论加强两国在半导体供应链和技术革新领域合作的方案。当晚，尹锡悦返回阿姆斯特丹，参加国王夫妇主办的国宾晚宴。访荷第二天的13日，尹锡悦前往荷兰政府所在地海牙，将会见荷兰议会上下院议长，并与荷兰首相马克·吕特进行单独会晤及共同举行记者会。随后，尹锡悦与马克·吕特计划一同走访韩国独立运动家李俊烈士的纪念馆。接下来，尹锡悦将返回阿姆斯特丹，与荷兰6.25战争参战勇士及其遗属进行座谈会。总统室介绍称，作为回礼，尹锡悦夫妇将于13日晚在当地举行文化演出邀请威廉-亚历山大国王和马克西玛王妃前来观看并于次日回国。