美国政府：对北韩黑客组织“Kimsuky”和8人采取制裁措施

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韩国国际广播电台报道：美国财政部当地时间11月30日把北韩黑客组织“Kimsuky”以及8名持有北韩籍人员纳入追加制裁名单。美国财政部通过报道资料表示，这是对北韩上月21日主张发射军事卫星的应对措施。“Kimsuky”是北韩侦查总局第三局下属的黑客组织。此前，联合国安理会北韩制裁委员会今年4月通过一份报告透露，“Kimsuky”把军事、能源、基础设施领域作为攻击目标，一直致力于窃取机密情报，并冒充韩国国家安保室等政府机关发送电子邮件，以试图盗取相关情报。韩国警方上月在对“Kimsuky”的调查显示，该黑客组织盗取了1400多名韩国国民的电子邮件账号。其中包括前任长官在内的公务员和民间专家等50多名人士在内。在泄露的情报中并没有机密资料。韩国政府今年6月已把“Kimsuky”指定为单边制裁的对象。除了“Kimsuky”以外，被美国指定为制裁对象的北韩籍八名人士是北韩武器出口企业和金融机构皮包公司相关的人员。美国国务卿布林肯当天通过声明表示，韩美日和澳大利亚等四个国家为了应对11月21日北韩发射军事侦察卫星，将分别指定北韩相关人士为制裁对象。这是四国首次发表经协调后的对北制裁措施。