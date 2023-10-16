韩政府将北韩射星相关人员列入制裁名单

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韩国国际广播电台报道：韩国政府将北韩参与军事侦察卫星发射的11人列入制裁名单。外交部1日表示，为应对北韩发射军事侦察卫星，将北韩参与卫星开发、相关物资调配和弹道导弹研发的11名个人单独列入制裁名单。政府首先将主导发射搭载“万里镜-1”号军事侦察卫星的“千里马-1”型运载火箭的北韩国家航空航天技术总局有关人员李哲洙（音译，下同）、金仁范、高冠英、崔明秀纳入名单。与上述人员一道参与卫星开发和物资调配的姜善（龙城机械联合企业经理）也被列入制裁名单。另外，参与弹道导弹研发和运营的金容焕（727研究所所长）、崔日焕（军需工业部副部长）、崔明哲（军需工业部副部长）、金春教（北韩人民军中将）、崔炳完（泰成机械综合工厂经理）、陈秀南（北韩驻俄罗斯大使馆贸易秘书）6人也被纳入名单。美国、日本、澳大利亚当天也发布了对北韩制裁措施。美国财政部将北韩黑客组织“Kimsuky”和姜京日、徐明等8人列入制裁名单。日本对5名个人、5个团体，澳大利亚对7名个人、1个团体采取了单边制裁措施。韩国今年6月在国际社会上首次对此次被美国和日本纳入制裁名单的“Kimsuky”采取了制裁措施。韩美日三国去年12月和今年9月连续两次发布了对北韩制裁措施，澳大利亚此次首次参与制裁。韩国外交部介绍说，澳大利亚首次参与制裁体现了国际社会不再袖手旁观和无视北韩挑衅行为的意愿正在增强。