韩国首颗军事侦察卫星发射成功

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韩国国际广播电台报道：韩国自主研发的首颗军事侦察卫星于2日凌晨在美国范登堡太空军基地发射升空，并成功与海外地面站进行首次通信。搭载韩军侦察卫星1号机的美国太空探索技术公司(SpaceX)研制的运载火箭“猎鹰9”于韩国时间2日凌晨3时19分(当地时间1日上午10时19分)在加利福尼亚州范登堡太空军基地发射升空。据韩国国防部和SpaceX透露，“猎鹰9”发射2分22秒后，火箭进行了一级分离，约20秒后进行了整流罩分离。发射14分钟后的3时33分，从二级箭体分离出来侦察卫星1号机进入了目标太空轨道。抵达轨道的侦察卫星1号机在凌晨4时37分许首次与海外地面站进行了通信。首次通信距离“猎鹰9”发射仅78分钟，确认了韩军的侦察卫星1号机发射成功。侦察卫星1号机未来经过4~6个月的运行测试和评估后，将于明年上半年正式执行任务。国防部有关人士表示，韩国型三轴体系以侦察监视资产为基础，而侦察卫星为其资产的核心战斗力，通过迅速探测北韩核导挑衅和增强独立的战略目标监视能力，韩军的“杀伤链”(Kill Chain)能力将大幅加强。该人士还表示，以此次侦察卫星1号机发射为开端，到2025年为止，将军事侦察卫星战力化，通过扩大太空侦察监视能力及高分辨率探测能力，将加强对北韩全地区的监视侦察能力。