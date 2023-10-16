韩国成功发射独自开发的首枚侦察卫星

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韩国国际广播电台报道：利用韩国国产技术开发的韩军侦察卫星2日凌晨成功发射升空，并进入正常轨道。该卫星能识别地面30厘米大小的物体，有助于韩军独自确保侦察能力。据KBS记者报道，一枚发射体冒着一股白烟从地面竖起，随后喷着一束火焰飞向太空。该发射体是美国Space X公司的“猎鹰9号”运载火箭，它搭载了韩军的侦察卫星。该卫星于韩国时间2日凌晨3点19分从美国加利福尼亚州的范登堡太空军基地发射升空。在经过整流罩分离等程序，发射14分钟后成功进入预定轨道。一名美国当地居民说：“发射场面颇为壮观，是一场精彩秀。这对韩国航空宇宙部门是一件喜事。”在发射后时隔一个多小时，韩国侦察卫星成功地与北欧卫星基站正常通信。该侦察卫星是韩国航空宇宙研究院和国立科学研究院以及国内企业主导开发的。从设计、组装和试验等程序都采用了韩国国产技术，60~70%的卫星零部件为国产。这是韩国在拟定侦察卫星开发计划时隔六年后所取得的成果。该侦察卫星采用了通过30年的多功能实用卫星开发经验获得的超高分辨率电子光学和红外线技术。该卫星能够识别距离地面数百公里以上的30厘米大小的物体。韩国军方表示，通过此次发射，确保了可以独自监视北韩主要威胁设施的第一颗侦察卫星。