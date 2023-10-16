慕尼黑机场逐步恢复运营 数十名韩国公民连续三天滞留

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韩国国广播电台报道：当地时间3日上午起，德国慕尼黑国际机场逐步恢复运营，不过仍有三分之二的航班被取消。受德国南部地区暴雪影响，慕尼黑机场于当地时间1日下午关闭。计划从慕尼黑机场回国的数十名韩国公民连续第三天滞留当地。据慕尼黑机场在官网和社交媒体上公布的消息，机场从当天上午6时起恢复运营，不过由于运营仍然受到限制，提醒游客在赴机场前查询航班状态。机场发言人向当地媒体表示，3日的880个计划航班中，有560个可能被取消。由于航班突然被取消，数十名韩国乘客不得不投宿附近酒店。目前乘客正在预订其他航班或等待航班恢复，部分乘客则前往附近的法兰克福。德国汉莎航空每周运营5次由慕尼黑直飞至仁川的航班。受本次暴雪的影响，1日、2日飞往仁川的2个航班被取消。滞留在慕尼黑机场的乘客黄某3日向韩联社表示，今天在机场见到的韩国人超过了100名，聊天群的人数也从60余名增加到了80余名。黄某还表示，曾数次致电外交部紧急呼叫中心，但无人接听。对此，驻法兰克福总领事馆方面3日表示，目前正持续与慕尼黑机场、汉莎航空方面联系。今天没有飞往韩国的直飞航班，大部分乘客正改签为经由荷兰或法兰克福的中转航班。另外，因暴雪瘫痪的慕尼黑市内公共交通也于当天逐步恢复运行。以慕尼黑为中心的南部地区铁道交通因树木倒塌，阻碍铁轨，截至4日将在极为有限的范围内运行；从慕尼黑前往奥地利、瑞士的列车班次也被全部取消。本月1日至2日下午，德国南部、奥地利和瑞士等地出现了积雪量达40厘米左右的罕见暴雪。据德国当地媒体BR24报道，截至2日中午12点，慕尼黑的积雪量达45厘米，是自上世纪30年代定期观测以来的12个月的最高纪录。