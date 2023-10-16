韩央行：中国经济结构转型 未来周边国家难享增长红利

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韩国国际广播电台报道：韩国银行（央行）在一份报告书中指出，过去韩国出口在中国经济增长的推动下扩大，韩国经济也随之实现增长，但今后韩国将很难再享受到这份中国红利。央行公布了关于中国经济增长结构转型过程及其影响的报告书。报告书的核心观点是，韩国今后将很难再享受到过去的中国红利。根据报告，其原因在于中国的增长结构转型。自2010年以后，中国的经济增长动力从以房地产为主的投资逐步转向消费和高新产业。由此，房地产领域陷入低迷，服装纤维、计算机等基础产业出现萎缩。与此相反的是，电动汽车、二次电池、太阳能等新增长动力产业则取得了长足的发展。这使得反映中国经济增长对进口推动作用的进口诱发系数于2020年相较2017年出现了下滑。对韩国而言，这意味着对华出口增长效应的弱化。不仅如此，中国经济增长带来的效应开始更多地局限于中国国内。中国最终需求对本国附加价值的诱发比重从2018年的86%上升至2020年的87%，而包括韩国在内的周边国家的这一比重则出现了下滑。央行还指出，中国的中间材料自给率和技术竞争力也有所提高。在电动汽车的推动下，中国已成为全球最大汽车出口国，且竞争力因技术研发得到提升，今后在全球市场上与韩国的竞争将日益激烈。央行认为，韩国应以消费品为中心扩大对华出口，同时还应努力改善严重依赖中国的出口结构。