韩首次实施的SM-2舰对空导弹实弹射击训练获得成功

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韩国国际广播电台报道：韩国首次实施的SM-2导弹实弹射击训练取得成功。SM-2导弹可在海上拦截敌方导弹。这意味着韩国建立起了中远程海上导弹自主分析系统，将对提升韩军战斗力、降低成本起到巨大帮助。本月1日，姜邯赞舰部署至东海海面，模拟敌方飞机的无人机发射后，韩方立即采取措施，SM-2导弹从部署在甲板上的发射台中喷吐火焰、射向天空。导弹精准击落目标，训练圆满结束。SM-2舰空导弹于2004年引进自美国海军，可在海面上拦截巡航导弹和无人机等。这次是国内实弹射击训练首次取得成功。姜邯赞舰战斗系统官兼少校李光植（音）表示，通过此次实弹射击训练，验证了大韩民国海军的导弹作战能力。此前，韩军因在国内缺乏合适的中远程导弹海上试验场地和分析系统，持续借用美国夏威夷训练场地实施训练。发射一枚导弹的费用高达十亿韩元以上，还需将国产导弹的具体系数透露给美方。国防科学研究所三陟海洋研究中心主任孙权（音）表示，这次训练意味着韩国构建起了可在国内试验并分析海外进口制导武器的系统，并在韩国东海海上进行了检验，其意义重大。今后韩军将继续实施舰对空导弹实弹射击训练，若今后引进可拦截弹道导弹的SM-6导弹，应对北韩导弹挑衅的能力将得到大幅提升。