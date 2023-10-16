韩国11月份的消费者物价涨幅放缓

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韩国国际广播电台报道：上月韩国消费者物价比一年前同期上涨3.3%，连续四个月保持3%以上涨幅。由于石油类物价下降，韩国整体物价也比一个月前趋于稳定。但农产品中(特别是水果物价)却呈现较高涨幅。韩国统计厅5日发表的《2023年11月消费者物价动向》报告显示，以2020年100为基准，上月韩国消费者物价指数为112.74，比去年同期上涨3.3%。上月韩国物价升幅为3.3%，时隔四个月出现回落，这是石油类价格下降所产生的影响。据统计，上月石油类价格比去年同期下降5.1%。按品种分类，汽油上涨2.4%，柴油和煤油分别下降13.1%和10.4%。农畜水产品同比上涨6.6%，涨幅比前一个月的7.3%有所减少。其中，农产品物价上涨13.6%，创下自2021年5月以后2年6个月以来的最高涨幅。统计厅经济动向统计审议官金宝京表示，虽然水果价格以一年为单位大幅下降，但短期内则难以降低。虽然上月水果价格环比大幅下降9.1%，但与去年相比，整体上维持着较高水平。据统计，以经常购买的品种为主所构成的近乎体感物价的生活物价指数上升了4.0%。反映物价基调趋势的根源物价（农产品及石油类除外指数）比一年前上涨了3.3%。作为经合组织(OECD)方式的根源物价指数(除了食品及能源)上升了3%，比前个月3.2%的升幅有所减少。