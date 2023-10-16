中国国内尿素供需出现问题

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韩国国际广播电台报道：中国日前就停止向韩国出口车用尿素溶液问题表示，这是由于中国国内尿素供需紧张所导致，中方没有改变韩中之间的供应链合作基调的立场。据多位消息灵通人士5日透露，中国政府有关人士最近在和韩方接触时做出了上述表示，中国希望两国的供应链能够持续保持顺畅。据悉，中国就韩方提出的要素通关困难问题表示，将寻求圆满的解决方案。据悉，韩国方面担心此次通关问题会对韩中供应链合作产生负面影响，并提议搞活韩中产业部门之间的供应链对话渠道，尽早共享供应链异常动向等信息。另外，韩中两国决定，运营产业部门间的局长级协议机制，讨论尿素等多种商品的供应链稳定等问题，并决定最早从本月开始启动该协议机制。在此之前，韩国政府通过驻华公馆、进口商等多种渠道所获得的信息显示，中国方面实际上已经开始管制尿素对外出口。但此举并不具有针对特定国家进行施压的政治意图。据分析，即使以韩中政府部门之间的协商为基础，但在通关阶段仍然停止部分尿素商品的出口，中国国内尿素供需状况仍然不佳，中国限制尿素出口基调有可能持续到明年年初。据中国媒体报道，进入本月，中国暂时停止出口国内尿素，在中国农历新年“春节”前的尿素供应量将会大幅减少。