日帝强征劳工牺牲者遗骸回到祖国怀抱

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韩国国际广播电台报道：太平洋战争时期被日军强征而牺牲的崔炳然(音译)的遗骸时隔80年之后重新回到祖国的怀抱。在“塔拉瓦(Tarawa)战役”中阵亡的韩国人遗骸被运回祖国尚属首次。1943年11月20日，美国海军陆战队登陆塔拉瓦。美军本以为此次战役能够轻松取胜，但最后却变成了太平洋战争中最血腥的陆地战之一。 塔拉瓦是中太平洋上的一个珊瑚岛礁，第二次世界大战期间被日本占领。据KBS记者报道，用韩国国旗“太极旗”包裹的箱子被安放在了平台上，这是在“塔拉瓦战役”中被强制动员的牺牲者崔炳然的遗骸。崔炳然在遥远的太平洋结束生命时隔80年，其遗骸最终回到了祖国的怀抱。已故崔炳然的孙子崔钟午(音译)表示：“尽快把爷爷的遗骸带回家乡妥善安置是我们应该做的事情。”据透露，在第二次世界大战中的1943年，在日军和美军对决的太平洋塔拉瓦岛上，被日军强征的韩国人牺牲者超过了1000人。2018年，确认美国战俘失踪者的部门挖掘出该遗骸后，通过基因分析而最终确认了崔炳然的身份。崔炳然的追悼仪式在其故乡全罗南道灵光郡举行。 照片中父亲是唯一记忆的高龄儿子崔锦秀(音译)掩饰不住激动的心情。他说：“我已经82岁了，能在我人生中供奉父亲的遗骸，令我感慨万千。”故人的遗骸被安置在祖坟上，从而结束了漫长的旅程。韩国行政安全部长官李祥敏表示，送还被强征动员的牺牲者的遗骸是国家的责任，也是为了治愈我们痛苦历史的创伤，这是非常重要的事情。"在太平洋激战地发掘的遗骸中，已故崔炳然是第一位确认身份的韩国人。政府表示，将与美国和日本合作，推进太平洋地区遗骸的国内送还工作。