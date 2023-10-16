韩国计划两年后利用固体燃料推进器发射侦察卫星

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韩国国际广播电台报道：固体燃料推进器能成为以军事用途发射洲际弹道导弹的技术基础。韩国军方认为，与北韩洲际弹道导弹推进器相比，韩方的技术遥遥领先，计划两年后利用固体燃料推进器发射侦察卫星。据KBS记者报道，2020年修改后的《韩美导弹指南》允许韩国宇宙发射体使用固体燃料，韩军正式开始了固体燃料推进发射体的研发。据悉，北韩也热衷于固体燃料推进器的开发，但韩军首先成功试射。去年3月韩军第一次试射成功后，北韩在同年12月主张固体燃料推进器的地面喷出试验成功。北韩官方媒体朝鲜中央电视台去年12月报道说，成功进行了140吨推进力的大功率固体燃料推进器的地面喷射试验。在上述报道时隔两周后，韩军成功进行了第二次试射，处于领先地位。但北韩今年4月主张成功发射以固体燃料推进器为基础的"火星-18型"洲际弹道导弹。北韩为了强调固体燃料推进器所具有的机动性和迅速性等优点，甚至公开了将移动型发射台隐藏在隧道后发射的事实。韩国军方计划经过最终发射试验，两年后用固体燃料发射体搭载侦察卫星进行发射。韩国科学技术政策研究院名誉研究委员李春根(音)表示，小型卫星的寿命为一到两年，但会通过卫星的不断升级，增加卫星的数量，达到同时进行多颗卫星的发射。另外，北韩日前通过谈话猛烈抨击韩美两国称，利用“猎鹰9号”发射侦察卫星是双重标准的行为。