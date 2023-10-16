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韩国国际广播电台报道：韩国国会日前发表了决定明年国会议员选举中以哪个地区进行选举的选区划定方案。这是中央选举管理委员会向国会提交的方案。第一在野党共同民主党表示强烈反对，称这是"不公正的方案"据悉，国会议员选举预备候选人登记工作6日以后开始，选举规则尚不明朗。据KBS记者报道，在中央选举管理委员会选区划定委员会提交的方案中显示，选区议席数与上届国会议员选举相同，为253席，但是各地区都有议席减少和增加的地方。其中，议席减少的选区有6个。其中在首都圈，首尔芦原区、京畿道富川市和安山市、釜山南区各减少1个，全罗北道的4个选区将减少到3个，全罗南道的4个选区也将减少到3个。在议席减少的6个地区中，4个地区都是只有共同民主党现任议员当选的地方。因此，这将对共同民主党国会议员选举战略产生不小的影响。据悉，共同民主党强烈反对选区划定方案。该党表示，将从国会角度就要求中央选举管理委员会重新提交的问题进行讨论。共同民主党事务总长赵正湜表示，选区划定案是一个仅反映缺乏原则和合理性的国民力量党意见的“不公正方案"，表示不能接受。虽然如此，部分选区也有议席增加的地方。如，在首都圈、仁川西区、京畿道平泽、河南、华城，还有釜山的北区、全罗南道将各增加1个选区。对于上述的选区划定案，国民力量党方面表示，从大的框架上予以同意，这不是根据各政党的利弊问题，而是根据人口变化的标准而划定的方案。另外，国会政治改革特别委员会从国会议员选举90天前开始通过了禁止利用"AI尹锡悦和李在明"等深度伪造进行选举运动的法案。如果法案在国会全体会议上通过，将从此次国会议员选举开始适用该法案。