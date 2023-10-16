韩国经济60年：从战后废墟到经济强国

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韩国国际广播电台报道：12月5日是韩国第60届贸易节。60年前，韩国为纪念出口贸易突破1亿美元而制订了贸易节。从战后废墟到创造出世界经济规模前10名国家的奇迹，应归功于出口贸易。上世纪60年代韩国积极推动出口贸易，鱿鱼等海产品成为主要出口项目。当时《大韩新闻》报道说，把鱿鱼、螃蟹等东海岸一带的水产品制成罐头，实现了出口创汇。1964年韩国出口贸易首次突破1亿美元后，上世纪70年代出口假发和纤维制品，80年代以汽车产业为主的制造业推动了出口。当时KBS电视台晚间9点新闻报道说，韩国汽车出口到了共产国家尼加拉瓜。在出口突破1000亿美元的1995年，半导体等信息通信产品成为主要出口项目。随后，智能手机进军海外市场，二次电池和电动汽车也积极跟进。在技术竞争力提高和全球追求自由贸易的潮流下，出口增长推动国家经济迈向高度增长。尹锡悦总统说，韩国贸易的历史既是韩国经济发展的历史。值得一提的是，最近内容产业出口得到持续增长，已发展成为新的增长动力。美国游客亚历克斯说，提起韩国，最先想到了BTS（防弹少年团）和K-POP。但5年前，最先想到的是三星电视机和智能手机。60年前，韩国出口1亿美元需要一年的时间，现在出口1亿美元只需要约1个小时。