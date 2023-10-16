韩外长：G7需要韩澳等国家的支持

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韩国国际广播电台报道：韩国外交部长官朴振6日表示，韩国和澳大利亚实现了真正的民主主义和高度经济发展，七国集团（G7）需要韩澳等国家的支持和参与。朴振当天上午出席智囊团NEAR财团-韩国东北亚研究基金会(NERA: North East Asia Research)和韩国国际交流财团在首尔举行的会议。他在致贺词时表示，尹锡悦政府成立后，作为与七国集团携手并肩的韩国拥有世界八强地位和国家实力，扩大了在国际社会上的作用与责任。朴振说，为使国际社会的变化面向有利于自由、民主、人权、法治等普遍价值的方向发展，作为先进的民主国家应加强其作用。金砖五国（巴西、俄罗斯、印度、中国和南非）已扩容至包括中东和非洲国家的11国。朴振表示，非洲联盟（AU）今年9月受邀成为二十国集团正式成员，提高了“全球南方”(南半球发展中国家)的呼声。朴振强调，韩国处于发挥“全球北方”（北半球发达国家）、“全球南方”和“全球东方”（中国和俄罗斯阵营）以及“全球西方”（西方阵营）桥梁作用的重要位置。朴振说，韩国政府推进的“全球中枢国家”愿景将成为维护和扩大全球北、南和全球西、东之间基于规范的国际秩序、实现国际社会目标的重要资产。