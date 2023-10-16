韩国政府表示已确保3.7个月的尿素用量

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韩国国际广播电台报道：中方最近保留对韩国的尿素出口通关而引发了“尿素危机”的担忧，在这种情况下，韩国政府决定追加确保尿素数量，提前投放公共储备量。国务调整室、产业通商资源部、外交部等部门在6日由企划财政部第一次官金秉焕主持召开的“第11届经济安保核心项目工作组会议”上，对尿素供需和流通现状进行调查后做出了上述表示。政府表示，目前车用尿素的国内库存已确保3.7个月，这是当初政府确保的3个月储备加上国内企业决定从越南等地进口的5000吨份量。除了越南以外，政府还与沙特阿拉伯方面协商进口替代尿素数量。另外，调达厅决定，以暂时出现尿素供需问题的企业为对象，根据情况而提前投放目前作为公共储备所拥有的约2000吨车用尿素。除此之外，产业通商资源部、环境部、国土交通部等政府部门还计划监督市场尿素的供需情况，并要求加油站等设定购买数量限度等，为确保尿素的流通稳定做出自身努力。另一方面，政府部门在尿素供应方面表示，目前在韩国国内的尿素流通方面，除了部分网上销售外，大部分都维持正常状态。今后如果尿素进口问题陷入长期化而急需从第三国进口, 为减轻国内企业从越南等其他国家进口尿素所带来的负担，政府将予以支援。政府方面还表示，正通过韩中自贸协定联委会会议等多种途径，与中方就供应链稳定等事宜进行协商。并表示，将积极商讨包括新设“供应链稳定化委员会”等内容的《供应链基本法》，以此为基础，扩充进口替代渠道等，进而寻求根本性的支援对策。