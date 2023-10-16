韩统一部高层：不排除金主爱世袭可能性

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韩国国际广播电台报道：北韩国务委员长金正恩近期在主要活动上均携女儿金主爱一同出席。对此，韩国统一部高层官员评价称，无法排除金主爱世袭的可能性，其近期的活动可以看做是在世袭过程中的提前亮相。上月“航空节”之际，金正恩视察了空军主要设施。金正恩的身旁站着身穿与其极为相似服装的女儿金主爱，照片拍摄角度也罕见地聚焦在金主爱身上。对此，统一部高层官员表示，从金主爱与金正恩着装相同、出现在照片正面等情况来看，必须考虑金主爱世袭的可能性。这名官员还表示，这些活动有可能是为了让金主爱在世袭过程中提前亮相。另外，这名官员指出，截至目前金主爱共19次亮相正式活动，其中16次均与军事活动有关，有别于普通活动。且今年以来，金主爱参观海军、空军司令部时，军队司令均行举手礼，同样可视为世袭的证据之一。尤其是今年9月9日北韩政权建立纪念日阅兵式期间，金主爱坐在主席团正中央，北韩军方核心人物之一、党军政指导部长朴正天屈膝与金主爱对话。这名官员认为，在2021年第八次党代会上，北韩在总书记职务下新设了第一书记职务，或也是为金主爱继承权力进行制度上的铺路。这名官员还指出，北韩是注重儒家思想的父权社会，对于女性能否成为最高领导人的质疑也不少，不过需要考虑的是北韩的父权程度。