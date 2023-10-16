韩国律师白奇峰当选国际刑事法院法官

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韩国国际广播电台报道：韩国律所“金&张”律师白奇峰当选联合国国际刑事法院（ICC）法官。ICC缔约国大会当地时间6日在位于美国纽约的联合国总部召开，会上选出了6名任期9年的新任法官。来自13个国家的候选人参选，白奇峰在123个成员国中获得了83国的选票。白奇峰是继ICC前院长宋相现和现任法官郑昌昊（音）之后，第三名当选ICC法官的韩国人。外交部表示，这是ICC建立以来，韩国连续四次培养出法官。白奇峰是国际刑法专家，先后毕业于首尔大学法学院、哥伦比亚大学法学院，并在汉阳大学获得了国际法博士学位。结束研修后，白奇峰在首尔地方检察厅担任检察官，工作了22年。期间历任法务部国际法务课课长、首尔中央地方检察厅刑事四部部长、大检察厅总检察长会议筹备办事处外媒发言人、联合国毒品控制和犯罪预防办公室（UNODC）曼谷分部的高级法律咨询官等。2014年离开检察厅后，白奇峰供职于韩国著名律师事务所“金&张”，负责企业刑事案件。韩国检察官出身的律师当选ICC法官尚属首次。ICC总部位于荷兰海牙，是对犯有种族屠杀罪、战争罪等反人道罪行的个人进行处罚的首个常设国际法庭。成员国包括韩国、日本、英国、法国、德国、意大利等123个国家。ICC共有18名法官，每隔3年举行一次缔约国大会，选出任期9年的6名法官。