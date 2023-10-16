韩开发研究院：内需仍不振 但经济低迷逐步改善

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韩国国际广播电台报道：韩国开发研究院（KDI）在7日发布的《12月经济动向》中指出，尽管内需不振，但是韩国经济低迷的情况以出口为主呈现逐步改善的趋势。KDI指出，内需减少的主要原因是高利率导致的消费低迷。10月零售额减幅（4.4%）较前一个月（2.0%）有所扩大，消费品库存的增幅（7.6%）也保持在高位。乘用车（-0.9%→-5.3%）、家电制品（-9.7%→-12.5%）、服装（-9.8%→-6.7%）、食品饮品（3.5%→-6.1%）等大部分消费品的零售额下滑趋势均十分明显。KDI指出，受利率上调的影响，本利偿还支出增长，消费者的实际收入减少。另外，随着国际油价下跌，物价涨幅呈现出放缓的趋势。11月消费者物价涨幅为3.3%，较前一个月（3.8%）有所收窄。扣除食品饮品和能源的核心物价涨幅也从前一个月的3.2%下滑至3.0%。KDI还指出，继上个月之后，本月半导体再次缓解了外界对经济低迷的担忧。半导体出口量保持着较高的增长势头、价格也转为上涨，美国需求持续强劲，出口低迷逐步改善。随着新款智能手机、人工智能服务器产品需求的增长，11月半导体出口由下滑转为上升（-3.1%→12.9%）。但由于半导体库存大量累积，再加上高利率长期化，设备投资仍然低迷。受到半导体有关投资的影响，10月设备投资连续第二个月减少（-5.6%→-9.7%）。KDI认为，半导体投资的低迷现象还将持续一段时间。不过KDI分析指出，在半导体、汽车的推动下，出口表现良好。按照出口对象国来看，对美国出口（24.7%）延续了前一个月（17.3%）的良好走势，对华出口的减幅（-9.6%→-0.2%）也大幅收窄。KDI指出，尽管存在基数效应，但是出口低迷的情况正逐步缓和。另外，受原油、石油制品、天然气等主要能源价格下滑的影响，进口减幅从9.7%扩大至11.6%。