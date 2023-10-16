美国国防授权法实行单一化

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韩国国际广播电台报道：美国国会参众两院在包括明年度美国国防相关预算的《国防授权法案》(NDAA)中要求政府维持驻韩美军规模到目前的水平，加强对韩国提供“延伸威慑”执行力。 并且要求美国防部向议会提交有关战时作战指挥权移交韩国的进展情况报告。据悉，美国参议院和众议院军事委员会当地时间7日公开了包含上述内容的2024会计年度国防授权法的单一法案。该法案包括美国加强与中国战略竞争中的优势地位，继续致力于加强与印度和太平洋地区的军事同盟合作关系。在涉及韩国方面的内容中，该法案要求"维持部署在韩国的约28500名美军规模，确认利用美国所有防御力量的延伸威慑的协议。今年4月26日，尹锡悦对美国进行国事访问时通过的《华盛顿宣言》中强调提高核抑制方面的合作，并以此加强韩美同盟。另外，在制定该法案180天内向议会报告韩半岛战时作战指挥权移交情况，并在2025年4月1日之前向议会报告了包含驻韩美军和驻日美军在内的在印度和太平洋管辖地区评价美军的战斗力态势和组织结构、以及如何调整的劝告案等内容。决定国防预算的明年度国防授权法案在美国参议院和众议院分别表决后予以合并，并得出单一方案，在参众两院全体会议上最终通过完成了议会的审议程序。美国参众两院的军事委员会的朝野委员长和干事在当天的声明中表示，美国面临着中国、伊朗、俄罗斯、北韩史无前例的威胁，敦促议会迅速通过年度国防授权法案，并要求美国总统拜登在提交的法案上签字。据悉，《国防授权法案》(NDAA)已将国防预算定为8860亿美元，比前一年的8580亿美元增加约3%，军人工资上调了5.2%。