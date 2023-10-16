韩国定期国会最后一次全会8日举行

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韩国国际广播电台报道：韩国定期国会最后一次全体会议于8日下午2时举行。据悉，国会通过了对大法院院长候选人曹喜大的任命同意案。至此，前大法院院长金命洙9月24日卸任后，前大法院院长候选人李均龙的任命同意案在国会被否决,长期持续的大法院院长空白事态时隔74天终于得到了解决。另外，尹锡悦总统就任后第三次行使再议要求权（否决权）的《劳动组合及劳动关系调整法》修改案和《广播三法》修改案8日再次在国会进行表决，但最终被否决。国会在当天的全体会议上，对《劳动组合及劳动关系调整法》修改案进行了无记名投票，在291名在席议员中，175名赞成，115名反对，1名弃权，从而上述法案被否决。此前，执政党国民力量党指出，共同民主党旨在加重尹锡悦总统的政治负担，应终止长期以来的消耗性争论。该党党鞭尹在玉表示，共同民主党为加重尹锡悦总统的政治负担而最终制造了行使否决权的情况，该党的政治意图令人遗憾。朝野尚未就明年度预算案达成协议，预算案将不会提呈全会审议，朝野已就20日以前处理预算案达成了协议。共同民主党还决定在28日举行的全会中处理“金建熙女士操纵股价疑惑”特检法和“大庄洞50亿俱乐部”特检法。该党党鞭洪翼杓表示，将在20日处理明年度预算案，28日则审议通过上述两大特检法和梨泰院特检法，并展开国政调查。