韩政府提出明年实现接待外国游客2000万人次 引发过度旅游担忧

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韩国国际广播电台报道：此前受新冠疫情沉重打击的旅游产业呈现出逐步复苏的趋势。政府趁势出台政策，提出争取实现接待外国游客2000万人次的目标。不过有意见指出，比起扩大数字，当务之急是开发高附加值的旅游产品。新冠疫情暴发后，外国游客人数出现骤减。政府将旅游业和半导体、汽车业等一同指定为五大出口产业，出台扶持对策。政策的核心内容为加大力度吸引游客、扩大团体电子签证手续费免收对象范围、提高购物后退税额度。另外，政府还将在未来10年间向光州、釜山等南部地区投资3万亿韩元，打造广域旅游带，并举办K-POP、美容、时尚等大型活动。通过上述对策，政府计划于明年实现接待外国游客2000万人次的目标。国务总理韩德洙表示，政策的关键在于增进旅游便利性，使更多游客常来韩国、停留更长时间，并改革地方旅游和旅游产业。不过不少反对意见指出，仅靠提升外国游客人数会招来不少问题。在外国游客较多的首尔北村，到处张贴着“保持安静”、“请不要乱扔垃圾”的警告语。有居民表示，游客会随便敲门，甚至还打开煤气罐看。诸如此类因游客过多而导致的“过度旅游”现象还出现在全州韩屋村和济州岛等地。部分海外国家为防止这种现象的发生设立了旅游税制度。政府表示，2000万人次只是一个目标，将与存在过度旅游现象的地方自治团体商讨对策，并开发医疗等高附加值旅游产品。