文在寅称停止对话促使北韩发展核武 执政党敦促其承认对北政策失败

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韩国国际广播电台报道：韩国前总统文在寅指出，北韩升级核武的原因在于韩国撕毁与北韩的协议、停止对话。对此，国民力量党要求文在寅承认对北政策失败并道歉。文在寅9日在社交平台上发文推荐美国核专家西格弗里德·赫克的著作《核的拐点》。他指出，若想了解北韩的真实面貌以及为遏制北韩作出的外交努力不断失败的原因，就必须读一读这本书。文在寅还表示，这本书验证了每逢可通过外交手段解决北核问题的决定性时刻，政治理念色彩过强的决定都导致机会被错失、情况持续恶化。文在寅强调，这本书证实了，不同于反对对话者的看法，为北韩争取到升级核武的时间的并非外交和对话，而是撕毁协议和停止对话，这促进了北韩核武的发展。对此，国民力量党反驳称，希望文在寅就此承认对北政策的失败。国民力量党发言人金艺玲10日在评论中指出，当前北韩威胁升级、局势严峻，文在寅前总统的贴文令人不禁怀疑他是否曾是大韩民国的总统。金艺玲强调，文在寅在执政5年间持续主张《终战宣言》，表现出了对北韩的一厢情愿，但北韩的回应却是对韩国国民和领土的威胁。金艺玲指出，2018年《9·19协议》签署后，北韩打开炮门多达3400次，单方面违反南北间协议，甚至还违反安理会决议、发射侦察卫星。终止《9·19协议》部分条款效力是保护国民生命和安全的最起码的正当防卫行为。金艺玲反问，文在寅前总统究竟是哪国的总统，并指出使大韩民国陷入危险的领导人不是真正的领导人，敦促文在寅坦率承认对北政策失败并道歉。共同民主党未发表正式立场，表示该贴文只是图书推介。