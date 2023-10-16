韩军低级别干部年薪将上调至最高5000万韩元

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韩国国际广播电台报道：韩国国防部决定改善士兵、尤其是低级别干部的较低待遇。目前士兵收入低于最低薪资标准。少尉、下士等低级别干部今后的年收入将上调至最高5000万韩元。在停战线最前方的监视哨所和舰艇上，军人们实际上24小时全天候工作。国防部计划将在这类安全部队工作的低级别干部的年收入上调至最高5000万韩元。国防部宣布，考虑到军人特殊的工作环境，将到2027年推进福利改善计划，把军人待遇调整至符合实际情况的水平。以在最前方部队或作战部队执行防空任务的低级别干部为例，下士的年收入将上调至最高4900万韩元、少尉将上调至最高5000万韩元。国防部还计划上调低于普通公务员的基层干部的奖金等级，并向飞行员、网络专业人才等发放与其他公共机构相同水平的专业资格津贴。另外，目前低级别干部的宿舍为两人一室，到2027年将改善为一人一室。国防部发言人全夏圭（音）表示，将确保士兵的薪资达到最低薪资标准，低级别干部的收入将按安全部队、一般部队进行划分，逐步上调至中型企业的水平。士兵月薪也将上调。目前兵长的月薪为100万韩元，计入政府补贴后为130万韩元。后年月薪将上调至150万韩元，再加上最高55万韩元的政府补贴，总计将达到205万韩元。目前9名士兵共用一个生活馆，今后将调整为2至4人一室。